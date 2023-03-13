В Запорожской области из-за обстрелов изменено движение поездов: список
Фото: в Запорожской области изменено движение ряда поездов из-за острелов 13 марта (GettyImages)
В понедельник, 13 марта, в Запорожской области изменено движение ряда поездов. Причиной для этого стало повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов временно изменено расписание движения отдельных пригородных поездов Приднепровской магистрали", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о следующих поездах:
- пригородный поезд № 6075 Запорожье-2 - Кривой Рог - Главный будет курсировать до ст. Марганец;
- пригородный поезд № 6496 Никополь – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
- пригородный поезд № 6495 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
- пригородный поезд № 6491 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
- пригородный поезд № 6492 Никополь - Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
- пригородный поезд № 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец.
Как сообщалось, "Укрзализныця" со 2 марта возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса". Он двигается по направлению Харьков - Сумы - Конотоп.
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