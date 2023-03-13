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В Запорожской области из-за обстрелов изменено движение поездов: список

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Запорожье, Понедельник 13 марта 2023 13:28
В Запорожской области из-за обстрелов изменено движение поездов: список Фото: в Запорожской области изменено движение ряда поездов из-за острелов 13 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 марта, в Запорожской области изменено движение ряда поездов. Причиной для этого стало повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов временно изменено расписание движения отдельных пригородных поездов Приднепровской магистрали", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о следующих поездах:

  • пригородный поезд № 6075 Запорожье-2 - Кривой Рог - Главный будет курсировать до ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6496 Никополь – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6495 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6491 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6492 Никополь - Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;
  • пригородный поезд № 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец.

Как сообщалось, "Укрзализныця" со 2 марта возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса". Он двигается по направлению Харьков - Сумы - Конотоп.

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