В Запорожской области из-за обстрелов изменено движение поездов: список

В понедельник, 13 марта, в Запорожской области изменено движение ряда поездов. Причиной для этого стало повреждение железнодорожной инфраструктуры из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов временно изменено расписание движения отдельных пригородных поездов Приднепровской магистрали", - говорится в сообщении. В частности, речь идет о следующих поездах: пригородный поезд № 6075 Запорожье-2 - Кривой Рог - Главный будет курсировать до ст. Марганец;

пригородный поезд № 6496 Никополь – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;

пригородный поезд № 6495 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;

пригородный поезд № 6491 Запорожье-2 - Никополь будет курсировать до ст. Марганец;

пригородный поезд № 6492 Никополь - Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец;

пригородный поезд № 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2 будет курсировать со ст. Марганец.