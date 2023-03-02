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УЗ восстанавливает движение регионального экспресса "Харьков - Сумы - Конотоп": график

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Харьков, Четверг 02 марта 2023 09:17
УЗ восстанавливает движение регионального экспресса "Харьков - Сумы - Конотоп": график Фото: УЗ возобновляет движение регионального экспресса "Харьков - Сумы - Конотоп" (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" со 2 марта возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса". Он двигается по направлению Харьков - Сумы - Конотоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

График движения

По информации перевозчика, региональный экспресс №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03, прибывать в Сумы в 19:02 и в Конотоп в 21:08.

При этом обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51.

Известно, что у поезда будет 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе.

"На маршруте будет курсировать комфортный дизель-поезд ДПКР-3, который уже прошел плановый ремонт и возвращается на свой маршрут", - сообщили в УЗ.

Напомним, что УЗ назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет курсировать через Киев.

Также стало известно, что "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава.

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