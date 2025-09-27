На Запорожской АЭС из-за длительного блэкаута возможен сценарий Фукусимы, - The Guardian

Внешнее питание оккупированной россиянами Запорожской АЭС отсутствует уже более трех дней. Аварийные генераторы обеспечивают работу систем охлаждения и безопасности, но сигналов на быстрое восстановление линии нет.

Возможные намерения Кремля

Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис, чтобы закрепить контроль над крупнейшей АЭС Европы. Россия подвергается высоким рискам, пытаясь запустить хотя бы один реактор в военных условиях.

"Россия использует АЭС как рычаг в переговорах", - отметил журналистам украинский чиновник.

Между тем специалисты Greenpeace предупреждают о "новой критической и потенциально катастрофической фазе" оккупации.

Риски неконтролируемого нагрева

Стресс-тесты европейских регуляторов после аварии на Фукусиме в 2011 году показали, что АЭС должна иметь внешнее питание в течение 72 часов. Превышение этого срока не испытывалось.

Семь из 18 доступных генераторов пока обеспечивают охлаждение, но в случае их отказа возможен неконтролируемый нагрев ядерного топлива в шести реакторах в течение недель, что может привести к расплавлению.

Сравнение с Фукусимой

На Фукусиме ускоренный сценарий произошел из-за землетрясения магнитудой 9,0: горячие реакторы остановились автоматически, но аварийные генераторы вывел из строя цунами. Три ядерных стержня расплавились за три дня, топливо оставалось в корпусе, погибших не было, но эвакуировано более 100 000 человек.

Намерение России интегрировать АЭС в свою сеть

Есть признаки, что Россия близка к подключению новой линии питания через оккупированные территории. Анализ спутниковых снимков показал 125 миль строительства от российской сети в оккупированном Мариуполе. Другие снимки свидетельствуют о возведении дамбы для создания более безопасного водного резервуара, который может обеспечить запуск одного из шести реакторов.

Неделю назад российский директор станции Юрий Черничук заявил, что интеграция в российскую сеть "на финальной стадии", хотя запуск реактора во время войны был бы беспрецедентным.