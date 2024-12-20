Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что станция теперь работает на одной линии питания.

Энергетики готовы начать восстановление поврежденной линии, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины", - подчеркнул Галущенко.

Такая ситуация на ЗАЭС является далеко не первой. К примеру, в ноябре ЗАЭС трижды оказывалась на грани блэкаута из-за обстрелов РФ.

ЗАЭС под российской оккупацией

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная в Энергодаре, находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

Постоянные обстрелы территории станции создают угрозу для ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. Украинская сторона и международные организации неоднократно обвиняли Россию в провокациях.

МАГАТЭ продолжает призывать Россию демилитаризовать территорию ЗАЭС. Организация разместила свою мониторинговую миссию на станции, однако специалисты работают в сложных условиях, а оккупанты мешают специалистам осуществлять контроль над ядерной безопасностью.

Известно, что Россия размещает на территории ЗАЭС военную технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военный щит. Оккупанты даже проводят "учения" на территории станции.