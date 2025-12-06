RU

Запорожская АЭС временно осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Запорожская атомная электростанция временно потеряла питание из внешних источников в ночь на 6 декабря.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, после получасового отключения станция была подключена к линии напряжением 330 кВ, однако линия 750 кВ до сих пор остается отключенной.

МАГАТЭ также отмечает, что широкомасштабные военные действия повлияли на электросеть Украины и заставили работающие атомные электростанции снизить производство электроэнергии.

 

Блэкаут на ЗАЭС

Российская оккупация Запорожской АЭС продолжается с марта 2022 года и постоянно создает ядерную угрозу. Войска РФ размещают на территории станции технику и личный состав, ведут обстрелы, которые вызывают отключение электроэнергии, игнорируют правила ядерной безопасности и пытаются подключить АЭС к российской энергосети.

Оккупанты инсценируют обстрелы, заставляют персонал работать по контрактам, а такая ситуация заставляет "Энергоатом" обращаться к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

19 ноября украинские энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской АЭС, которая длительное время оставалась без тока из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов российских войск.

Ранее, 23 сентября, "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на станции. Российские оккупанты намеренно не подключали ЗАЭС к украинской энергосистеме, а единственная внешняя линия электропередач, обеспечивающая связь АЭС с сетью Украины, вышла из строя.

