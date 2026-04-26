Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины: Зеленский встретился с главой МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время встречи были обсуждены вопросы по ЗАЭС, в частности возвращение объекта под контроль Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Во время встречи... подчеркнул недопустимость формализации и легализации российского пребывания на Запорожской атомной электростанции", - заявил президент.
По его словам, он и Гросси обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия "этих преступных действий".
Также Зеленский подчеркнул, что для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины.
"Договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. Благодарен Рафаэлю Гросси и команде агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы", - резюмировал глава государства.
Напомним, незадолго до встречи с Гросси Зеленский анонсировал, что планирует обсудить с ним деоккупацию Запорожской АЭС мирным путем. Он также отметил, что риски и последствия на этой атомной станции могут быть больше, чем на Чернобыльской АЭС.
Добавим, на днях в правительстве США выразили обеспокоенность тем, что РФ захватила в 2022 году ЗАЭС вместе с ядерным топливом и технологиями инжиниринговой компании Westinghouse.