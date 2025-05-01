"Шахеды" атакуют Украину с нескольких направлений: где работает ПВО

В четверг вечером, 1 мая, Российская Федерация запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, около 21:21 вражеские дроны были замечены в Сумской области курсом на Полтавскую. А также еще одна группа дронов была замечена в Херсонской области в направлении Днепропетровской.

Около 22:00 "Шахеды" были замечены в направлении Запорожья и области. А также в направлении Одесской области.

Где работает ПВО

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, россияне атакуют город и область дронами. Там уже раздавались взрывы.

"Россияне атакуют Запорожье. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал Федоров.

Напомним, что жителей областей, где объявлена тревога, просят оставаться спокойными и, в случае угрозы, переместиться в укрытие. Также следует помнить, что в Украине запрещено фиксировать работу ПВО.

Где объявлена тревога