ua en ru
Чт, 01 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Шахеды" атакуют Украину с нескольких направлений: где работает ПВО

Четверг 01 мая 2025 22:21
UA EN RU
"Шахеды" атакуют Украину с нескольких направлений: где работает ПВО Иллюстративное фото: "Шахеды" атакуют Украину с нескольких направлений 1 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В четверг вечером, 1 мая, Российская Федерация запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, около 21:21 вражеские дроны были замечены в Сумской области курсом на Полтавскую. А также еще одна группа дронов была замечена в Херсонской области в направлении Днепропетровской.

Около 22:00 "Шахеды" были замечены в направлении Запорожья и области. А также в направлении Одесской области.

Где работает ПВО

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, россияне атакуют город и область дронами. Там уже раздавались взрывы.

"Россияне атакуют Запорожье. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал Федоров.

Напомним, что жителей областей, где объявлена тревога, просят оставаться спокойными и, в случае угрозы, переместиться в укрытие. Также следует помнить, что в Украине запрещено фиксировать работу ПВО.

Где объявлена тревога

&quot;Шахеды&quot; атакуют Украину с нескольких направлений: где работает ПВО

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на четверг, 1 мая, Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В общем удалось сбить 74 дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога Война в Украине Атака дронов
NEWS
Зеленский раскрыл первые результаты разговора с Трампом в Ватикане
Зеленский раскрыл первые результаты разговора с Трампом в Ватикане
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления