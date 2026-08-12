Запорожье пережило самую массированную атаку за последние годы, - ОВА

Сколько жертв и разрушений в Запорожье

В ночь на 11 августа враг нанес по городу десять ударов баллистическими ракетами и еще четыре - управляемыми авиабомбами.

Погибли семь жителей Запорожья, все они работали на "Запорожстали". Еще 24 человека получили ранения и попали в больницы.

"В настоящее время двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы пострадавшие как можно быстрее поправились", - сказал Федоров.

Из-за атаки остановило работу крупнейшее предприятие Запорожья - "Запорожсталь".

Кроме того, враг попал в высоковольтные линии электропередачи. Поэтому часть населенных пунктов осталась без света.

Напомним, в ночь на 11 августа стало известно о первых последствиях удара по Запорожью. Тогда речь шла о шести погибших и девятнадцати раненых, а враг применил северокорейскую баллистику, ракеты "Циркон" и КАБ.

Напомним, на следующую ночь россияне атаковали город дронами-камикадзе.

Дроны попали в торговый центр "Эпицентр", где вспыхнул пожар. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия этой атаки.