Россияне убили 6 жителей Запорожья, еще 19 человек пострадали

Ночью 11 августа российские захватчики совершили массированную атаку на Запорожье, в результате которой погибли по меньшей мере шесть мирных жителей города. Кроме того, еще 19 человек были ранены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Атака РФ на Запорожье 11 августа

По словам главы государства, с ночи не прекращаются работы для ликвидации последствий российского удара по городу.

Для нового воздушного нападения враг использовал северокорейскую баллистику, "Цирконы" и КАБы.

"Жестокая атака, просчитанная так, чтобы максимальный ущерб нанести именно гражданской инфраструктуре. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул Зеленский.

Россия атаковала разные города и регионы Украины ночью 11 августа

Также президент подтвердил, что в столице Украины враг повредил здание инфекционной больницы и предприятия.

Более того, Россия усиливает террор дронами в прифронтовых общинах.

По словам Зеленского, в Херсоне и Харькове противник бил по подстанциях, есть отключение.

"Все службы работают, чтобы вернуть свет семьям. Также били по Донетчине, Днепровщине, Николаевщине. Кроме ракет, применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них реактивные "шахеды", - уточнил глава государства.