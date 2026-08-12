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Запоріжжя пережило наймасованішу атаку за останні роки, - ОВА

13:34 12.08.2026 Ср
2 хв
Ворог гатив КАБами та балістикою
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (Getty Images)

Запоріжжя намагається оговтатися після наймасованішого за останні роки удару Росії, унаслідок якого загинули семеро людей. Але вже наступної ночі по місту вдарили знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Скільки жертв і руйнувань у Запоріжжі

У ніч на 11 серпня ворог завдав по місту десять ударів балістичними ракетами та ще чотири - керованими авіабомбами.

Загинули семеро мешканців Запоріжжя, усі вони працювали на "Запоріжсталі". Ще 24 людини отримали поранення і потрапили до лікарень.

"Наразі двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб постраждалі якнайшвидше одужали", - сказав Федоров.

Через атаку зупинило роботу найбільше підприємство Запоріжжя - "Запоріжсталь".

Крім того, ворог влучив у високовольтні лінії електропередач. Через це частина населених пунктів залишилася без світла.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня стало відомо про перші наслідки удару по Запоріжжю. Тоді йшлося про шістьох загиблих та дев'ятнадцятьох поранених, а ворог застосував північнокорейську балістику, ракети "Циркон" та КАБи.

Нагадаємо, наступної ночі росіяни атакували місто дронами-камікадзе.

Дрони влучили у торговельний центр "Епіцентр", де одразу спалахнула пожежа. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки цієї атаки.

Тоді ж був пошкоджений приватний будинок - вибиті вікна, розбиті ворота та паркан, а через удар без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів міста.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для місцевих мешканців.

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