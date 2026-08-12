Запоріжжя пережило наймасованішу атаку за останні роки, - ОВА

Скільки жертв і руйнувань у Запоріжжі

У ніч на 11 серпня ворог завдав по місту десять ударів балістичними ракетами та ще чотири - керованими авіабомбами.

Загинули семеро мешканців Запоріжжя, усі вони працювали на "Запоріжсталі". Ще 24 людини отримали поранення і потрапили до лікарень.

"Наразі двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб постраждалі якнайшвидше одужали", - сказав Федоров.

Через атаку зупинило роботу найбільше підприємство Запоріжжя - "Запоріжсталь".

Крім того, ворог влучив у високовольтні лінії електропередач. Через це частина населених пунктів залишилася без світла.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня стало відомо про перші наслідки удару по Запоріжжю. Тоді йшлося про шістьох загиблих та дев'ятнадцятьох поранених, а ворог застосував північнокорейську балістику, ракети "Циркон" та КАБи.

Нагадаємо, наступної ночі росіяни атакували місто дронами-камікадзе.

Дрони влучили у торговельний центр "Епіцентр", де одразу спалахнула пожежа. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки цієї атаки.