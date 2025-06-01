Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий

"Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома - враг атаковал Запорожье минимум семью "Шахедами", - написал Федоров.

По его словам, россияне ударили по частной застройке города. Был изуродован дом и пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания.

Также в результате атаки пострадала женщина - ей оказывается медицинская помощь.

Фото: последствия атаки на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Заметим, что около 04:00 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. А потом сообщил о повреждении критической инфраструктуры.