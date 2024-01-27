RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запорожье атаковали российские беспилотники, пострадал объект инфраструктуры

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские беспилотники атаковали Запорожье. Во время атаки пострадал объект инфраструктуры.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Вражеские БПЛА атаковали областной центр. Работали подразделения Сил обороны", - сообщил он. 

По словам главы ОГА, предварительно, в результате атаки есть сбитые вражеские дроны.

"Поражение получил один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС", - добавил он.

Воздушная тревога 27 января

В субботу вечером в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, тревогу объявили и в столице.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Более подробную информацию он не сообщил.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна России против Украины