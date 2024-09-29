В Запорожье выросло количество пострадавших после атаки РФ
Число пострадавших в Запорожье после обстрела 29 сентября возросло почти вдвое. Сейчас уже 11 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.
"В результате утреннего массированного авиационного удара по Запорожью, по предварительным данным, возросло количество пострадавших до 11 человек, из них двое спасены. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Так, по данным спасателей, в одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи.
"В ходе ликвидации последствий из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение", - добавили в ГСЧС.
Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.м.
"В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 поврежденных. Спасатели ликвидировали возгорание газопровода. Аварийно-спасательные работы завершены", - добавили в ведомстве.
Последствия обстрела Запорожья (t.me/gu_dsns_zp)
Обстрел Запорожья
Ранним утром в Запорожской области прозвучала тревога. Военные сообщали об угрозе вражеской авиации. В Запорожье раздались взрывы.
Позже стало известно, что оккупанты атакуют город КАБами. Есть раненые, а под завалами могут быть люди. Сначала сообщалось о пяти раненых, а под завалами искали женщину. Затем количество раненых возросло до шести, а медикам передали спасенную из-под завалов.
Ударом была разрушена многоэтажка, а также в Запорожье повреждено здание вокзала. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
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