В Запорожье выросло количество пострадавших после атаки РФ

Фото: в Запорожье уже 11 пострадавших из-за обстрела 29 сентября (t.me/zoda_gov_ua)

Число пострадавших в Запорожье после обстрела 29 сентября возросло почти вдвое. Сейчас уже 11 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.

"В результате утреннего массированного авиационного удара по Запорожью, по предварительным данным, возросло количество пострадавших до 11 человек, из них двое спасены. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Так, по данным спасателей, в одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи. "В ходе ликвидации последствий из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшая доставлена ​​в лечебное учреждение", - добавили в ГСЧС. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.м. "В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 поврежденных. Спасатели ликвидировали возгорание газопровода. Аварийно-спасательные работы завершены", - добавили в ведомстве. Последствия обстрела Запорожья (t.me/gu_dsns_zp)