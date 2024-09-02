ua en ru
Вт, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье прозвучал взрыв

Запорожье, Понедельник 02 сентября 2024 23:34
UA EN RU
В Запорожье прозвучал взрыв Фото: россияне обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 2 сентября в Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Незадолго перед взрывами, в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения агрессором баллистического вооружения.

"Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров.

Обстрелы Украины

Напомним, последний раз в Запорожье раздавались звуки взрывов в ночь на 27 августа. Сообщалось о применении баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

В данный момент россияне атакуют Украину дронами типа "Шахед". Они движутся из Сумской в направлении Черниговской области.

Утром в понедельник, 2 сентября, россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате атаки ранения получили три человека. Также в столице было повреждено здание Исламского культурного центра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье
NEWS
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России