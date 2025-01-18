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У Запоріжжі внаслідок ранкового удару РФ загинула людина, - ОВА

Субота 18 січня 2025 18:49
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У Запоріжжі внаслідок ранкового удару РФ загинула людина, - ОВА Фото: крім загиблого відомо про 10 поранених людей (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

В Запоріжжі через сьогоднішній ранковий удар РФ балістикою по місту, загинула людина. Надзвичайники деблокували тіло чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Станом на зараз є підтверджена інформація щодо однієї загиблої людини внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу. ДСНС деблокували тіло чоловіка з-під завалів", - йдеться у повідомленні о 18:02.

Обстріл Запоріжжя 18 січня

Нагадаємо, що сьогодні близько шостої ранку ворог завдав два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя.

Через атаку було частково зруйновано адміністративну будівлю одного з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний сектор.

Згодом стало відомо, що є поранені люди і їх кількість постійно зростала. Загалом, 10 людей отримали поранення. І як поінформував Федоров зараз, одна людина загинула.

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