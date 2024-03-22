В Запорожье возобновили движение легковых авто на гребле ДнепроГЭС

По его словам, над возобновлением движения и работы самой ГЭС работали коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий.

"Все службы работали непрерывно, чтобы как можно скорее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья. Спасибо за слаженную работу", - написал Федоров.

Масштабная атака по Украине и удар по ДнепроГЭС

Напомним, в ночь на 22 марта российские захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает. Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

Детальнее о последствиях на ДнепроГЭС и что известно о станции - читайте в материале РБК-Украина.

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