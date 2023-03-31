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В Запорожье второй раз за ночь прозвучали взрывы

Фото: взрывы в Запорожье прозвучали второй раз за ночь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня, 31 марта, второй раз за ночь прозвучали громкие взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", - заявили в Запорожской ОВА.

Ранее мы писали, что сегодня ночью, 31 марта, в Запорожье прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Также напомним, что в Запорожье 22 марта слышали звуки взрывов, там была объявлена воздушная тревога.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что российская армия атакует город и бьет по жилым домам и острову Хортица. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

Вскоре в Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

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Запорожьевибухи