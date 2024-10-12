В Запорожье и области прогремели взрывы во время вражеского авиаудара
В Запорожье и области в ночь на 12 октября раздались взрывы. Перед этим фиксировался пук управляемых авиабомб врага на этот регион, и в частности на областной центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова и "Суспільне Запоріжжя".
Чиновник рассказал о взрывах в Запорожской области в публикации в Telegram в 02:22.
В это же время СМИ сообщили о взрывах, которые были слышны в Запорожье.
Кроме того, еще взрыв в районе Запорожья прогремел около 02.31.
А перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали о пусках российскими оккупантами управляемых авиабомб в Запорожской области, и призвали местных жителей не игнорировать воздушную тревогу.
Кроме того, фиксировалось движение КАБ (УАБ) противника в сторону Запорожья. Причем дважды за период с 02.17 до 02.27.
Обстрелы Запорожья КАБами
Напомним, 26 сентября спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российские оккупанты провели определенные изменения в модификации КАБ, которые теперь могут долетать до центра Запорожья.
Как писало РБК-Украина ранее, войска РФ стали бить по Запорожью управляемыми авиабомбами с 22 сентября - во время той атаки в мониторинговых группах обращали внимание, что в это, судя по всему, был первый случай применения оккупантами именно КАБов (УАБов) для ударов по городу.
Отметим, в результате обстрела КАБами Запорожья 22 сентября были ранены 13 человек, среди которых был и ребенок.
А 7 октября в Запорожье в результате авиаудара врага были повреждены объекты инфраструктуры, и получили ранения трое работников этих объектов.
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