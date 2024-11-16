ua en ru
Сб, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье были слышны взрывы, в сторону города двигался "Шахед"

Запорожье, Суббота 16 ноября 2024 04:18
UA EN RU
В Запорожье были слышны взрывы, в сторону города двигался "Шахед" Фото: в Запорожье раздались взрывы на фоне атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Запорожья в ночь на 16 ноября прогремели взрывы. До этого фиксировалось движение вражеского ударного беспилотника в сторону населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова и "Суспільне Запоріжжя".

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 03:42 на фоне продолжающейся вражеской атаки по Украине с применением дронов-камикадзе.

Отметим, что взрывы в районе Запорожья сначала были слышны и 03.41, а затем - примерно в 04.02, они прозвучали снова.

Глава Запорожской ОВА предупреждал об угрозе ударных беспилотников противника, в частности по области.

В Воздушных силах ВСУ почти в четыре утра заявили, что вражеский беспилотник следует курсом на Запорожье.

В Запорожье были слышны взрывы, в сторону города двигался &quot;Шахед&quot;

Обновлено: повторные взрывы

Позже, около половины пятого часа, в Запорожье снова были слышы звуки, похожие на взрывы.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером накануне, 15 ноября, российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе по Украине для воздушных ударов. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны несколькими группами и с разных направлений.

Позже стало известно о работе сил и средств ПВО в Киеве и Киевской области, где раздавались взрывы на фоне атаки дроновой врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Взрывы Атака дронов
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу