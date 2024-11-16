В Запорожье были слышны взрывы, в сторону города двигался "Шахед"

В районе города Запорожья в ночь на 16 ноября прогремели взрывы. До этого фиксировалось движение вражеского ударного беспилотника в сторону населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова и " Суспільне Запоріжжя ".

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 03:42 на фоне продолжающейся вражеской атаки по Украине с применением дронов-камикадзе.

Отметим, что взрывы в районе Запорожья сначала были слышны и 03.41, а затем - примерно в 04.02, они прозвучали снова.

Глава Запорожской ОВА предупреждал об угрозе ударных беспилотников противника, в частности по области.

В Воздушных силах ВСУ почти в четыре утра заявили, что вражеский беспилотник следует курсом на Запорожье.

Обновлено: повторные взрывы

Позже, около половины пятого часа, в Запорожье снова были слышы звуки, похожие на взрывы.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером накануне, 15 ноября, российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе по Украине для воздушных ударов. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны несколькими группами и с разных направлений.

Позже стало известно о работе сил и средств ПВО в Киеве и Киевской области, где раздавались взрывы на фоне атаки дроновой врага.