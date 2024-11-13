На Запорожье прогремели взрывы во время вражеского авиаудара
В Запорожской области в ночь на 13 ноября раздались взрывы. Перед этим фиксировался пуск российскими оккупантами управляемых авиабомб для ударов по региону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Взрывы в Запорожской области прогремели около 01:04.
В Воздушных силах ВСУ за несколько минут до этого информировали о движении управляемых авиабомб (УАБ / КАБ) врага на Запорожье.
Отметим, что в Запорожской области также фиксировали ударные российские беспилотники.
Добавим, в мониторинговых группах писали о "Шахедах" над Запорожьем, в частности дроны-камикадзе врага фиксировали на южных окрестностях города.
Российские обстрелы Запорожья и области
Отметим, что российские оккупанты в последнее время для ударов по Запорожью стали активно применять кроме ракетного вооружения и дронов-камикадзе также управляемые авиабомбы. В целом же областной центр и другие населенные пункты региона страдают от обстрелов регулярно.
Так, вчера вечером, 12 ноября, оккупанты нанесли 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов. Как рассказали в ОВА, в одном из населенных пунктов была повреждена многоэтажка.
А в ночь на 11 ноября российские террористы нанесли 3 авиаудара по Запорожью. В результате обстрелов погиб один человек, 20 человек были ранены (среди травмированных - пятеро детей).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.