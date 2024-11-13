На Запорожье прогремели взрывы во время вражеского авиаудара

В Запорожской области в ночь на 13 ноября раздались взрывы. Перед этим фиксировался пуск российскими оккупантами управляемых авиабомб для ударов по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова .

Взрывы в Запорожской области прогремели около 01:04.

В Воздушных силах ВСУ за несколько минут до этого информировали о движении управляемых авиабомб (УАБ / КАБ) врага на Запорожье.

Отметим, что в Запорожской области также фиксировали ударные российские беспилотники.

Добавим, в мониторинговых группах писали о "Шахедах" над Запорожьем, в частности дроны-камикадзе врага фиксировали на южных окрестностях города.

Российские обстрелы Запорожья и области

Отметим, что российские оккупанты в последнее время для ударов по Запорожью стали активно применять кроме ракетного вооружения и дронов-камикадзе также управляемые авиабомбы. В целом же областной центр и другие населенные пункты региона страдают от обстрелов регулярно.

Так, вчера вечером, 12 ноября, оккупанты нанесли 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов. Как рассказали в ОВА, в одном из населенных пунктов была повреждена многоэтажка.

А в ночь на 11 ноября российские террористы нанесли 3 авиаудара по Запорожью. В результате обстрелов погиб один человек, 20 человек были ранены (среди травмированных - пятеро детей).