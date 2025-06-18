В Запорожье российские дроны уничтожили отделение "Новой почты" (фото)

В компании отметили, что никто из сотрудников не пострадал, а пожар, который возник после попадания российского беспилотника, удалось оперативно ликвидировать.

"Новая почта" уже связывается с клиентами, чьи отправления были в отделении", - говорится в заявлении.

Для обеспечения обслуживания компания анонсировала открытие мобильного отделения неподалеку от разрушенной локации в ближайшее время.