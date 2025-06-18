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В Запорожье российские дроны уничтожили отделение "Новой почты" (фото)

Фото: из-за дроновой атаки уничтожено почтовое отделение в Запорожье (t.me/novapostcorp)
Автор: Ірина Глухова

Россия в ночь на 18 июня массированно атаковала "Шахедами" Запорожье. Ударом было уничтожено отделение "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

В компании отметили, что никто из сотрудников не пострадал, а пожар, который возник после попадания российского беспилотника, удалось оперативно ликвидировать.

"Новая почта" уже связывается с клиентами, чьи отправления были в отделении", - говорится в заявлении.

Для обеспечения обслуживания компания анонсировала открытие мобильного отделения неподалеку от разрушенной локации в ближайшее время.

 

Атаки на Запорожье

Напомним, россияне нанесли удар по Запорожью, применив 13 ударных беспилотников. В результате атаки возникли масштабные пожары и серьезные повреждения объектов инфраструктуры.

По данным спасателей, обошлось без пострадавших.

Наибольшие возгорания произошли на территории промышленных объектов: огонь охватил три производственных здания общей площадью 800 квадратных метров, а также 47 автомобилей, находившихся на открытой площадке.

Спасатели оперативно ликвидировали пожары, разобрали поврежденные конструкции и провели их проливку.

В ночь на 17 июня Россия тоже била по Запорожью, повредив многоэтажку и общежитие.

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