У Запоріжжі російські дрони знищили відділення "Нової пошти" (фото)

Росія у ніч на 18 червня масовано атакувала "Шахедами" Запоріжжя. Ударом було знищено відділення "Нової пошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
У компанії зазначили, що ніхто з працівників не постраждав, а пожежу, яка виникла після влучання російського безпілотника, вдалося оперативно ліквідувати.
"Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", - йдеться у заяві.
Для забезпечення обслуговування компанія анонсувала відкриття мобільного відділення неподалік зруйнованої локації найближчим часом.
Нагадаємо, росіяни завдали удару по Запоріжжю, застосувавши 13 ударних безпілотників. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі та серйозні пошкодження об'єктів інфраструктури.
За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.
Найбільші загоряння сталися на території промислових об'єктів: вогонь охопив три виробничі будівлі загальною площею 800 квадратних метрів, а також 47 автомобілів, що перебували на відкритому майданчику.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, розібрали пошкоджені конструкції та провели їхню проливку.
У ніч проти 17 червня Росія теж била по Запоріжжю, пошкодивши багатоповерхівку і гуртожиток.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.