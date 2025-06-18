У Запоріжжі російські дрони знищили відділення "Нової пошти" (фото)

У компанії зазначили, що ніхто з працівників не постраждав, а пожежу, яка виникла після влучання російського безпілотника, вдалося оперативно ліквідувати.

"Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", - йдеться у заяві.

Для забезпечення обслуговування компанія анонсувала відкриття мобільного відділення неподалік зруйнованої локації найближчим часом.