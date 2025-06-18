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Атака дронов на Запорожье: последствия удара

Запорожье, Среда 18 июня 2025 07:34
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Атака дронов на Запорожье: последствия удара Фото иллюстративное: ликвидация последствий ударов дронами (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 18 июня 2025 года по меньшей мере 13 вражеских БпЛА атаковали Запорожье, вызвав масштабные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

Так, в ночь на 18 июня Запорожье снова подверглось удару со стороны российских оккупационных сил. По предварительным данным, враг применил тринадцать беспилотников для атаки на областной центр.

В результате обстрела возникло три пожара, площадью 100, 300 и 800 м. кв.

Осколками и взрывной волной повреждены жилые дома - во многих из них выбиты окна. Также уничтожено несколько частных автомобилей.

"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях - Запорожье оправляется после налета БпЛА", - говорится в публикации Ивана Федорова.

Атака дронов на Запорожье: последствия удара

По состоянию на утро информации о погибших или пострадавших не поступало. Спасатели ликвидируют последствия обстрела, а местные власти документируют повреждения.

Атаки на Запорожье

В ночь на 17 июня Россия тоже била по Запорожью, повредив многоэтажку и общежитие.

Также был прямой ракетный удар по Запорожскому заводу цветных металлов (ЗЗЦМ) компании Electro Cable Group.

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Запорожье Война в Украине Атака дронов
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