Атака дронов на Запорожье: последствия удара

В ночь на 18 июня 2025 года по меньшей мере 13 вражеских БпЛА атаковали Запорожье, вызвав масштабные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram .

Так, в ночь на 18 июня Запорожье снова подверглось удару со стороны российских оккупационных сил. По предварительным данным, враг применил тринадцать беспилотников для атаки на областной центр.

В результате обстрела возникло три пожара, площадью 100, 300 и 800 м. кв.

Осколками и взрывной волной повреждены жилые дома - во многих из них выбиты окна. Также уничтожено несколько частных автомобилей.

"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях - Запорожье оправляется после налета БпЛА", - говорится в публикации Ивана Федорова.

По состоянию на утро информации о погибших или пострадавших не поступало. Спасатели ликвидируют последствия обстрела, а местные власти документируют повреждения.