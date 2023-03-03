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Отказались от Запорожья? Оккупанты выбрали новую "столицу" Запорожской области

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Мелитополь, Пятница 03 марта 2023 20:07
Отказались от Запорожья? Оккупанты выбрали новую "столицу" Запорожской области Фото: Оккупанты выбрали новую "столицу" Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Захватчики оккупированной части Запорожской области перенесли "столицу" региона в Мелитополь. При этом они "поделили" захваченный регион на 16 административных единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "ТАСС".

Согласно указу так называемого врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Они же получили статус городских округов.

Согласно документу оккупанта, границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар "определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года".

В то же время оккупанты определили "новые границы" Мелитополя. По их заявлению, город "расширился" до побережья Азовского моря и включил в себя несколько небольших населенных пунктов, в том числе курортный поселок Кирилловка.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты в городе включили украинскую связь, чтобы выявить партизан.

Кроме того, российские оккупанты продолжают мародерить в Мелитополе. Решили захватить крупные предприятия.

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