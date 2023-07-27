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В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

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Запорожье, Четверг 27 июля 2023 18:37
В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 27 июля, вечером во время воздушной тревоги местные жители услышали взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не комментируют инцидент и не называют причин взрыва.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях, поскольку в области действует воздушная тревога.

Стоит заметить, что за несколько минут до взрывов Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в Запорожской области и других регионах, где объявили воздушную тревогу.

Атаки российских оккупантов

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины при помощи ракет и дронов.

Последний их массированный удар произошел вчера, 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет врага, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Целью российской атаки тогда стал район Староконстантинова Хмельницкой области.

В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.

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Запорожье Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
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