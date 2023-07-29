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В Запорожье раздался взрыв

Фото: в Запорожье слышали взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье сегодня, 29 июля, раздался взрыв. Пока причины взрыва не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Около 16:30 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. А уже около 17.05 местные Telegram-каналы начали сообщать о взрыве, который слышали в городе.

Представители местных властей не комментировали информацию о взрыве.

Ситуация в Запорожье

Поскольку Запорожье находит всего в нескольких десятках километров от линии фронта и оккупированных территорий, то время от времени страдает от ударов российскими баллистическими ракетами. Оккупационные войска обычно используют против мирных запорожцев ракеты С-300 или "Искандер".

Так, позавчера, 27 июля, Запорожье также попадало под обстрел со стороны россиян. Тогда глава Запорожской ОВА Юрий Малашко не раскрыл подробностей, но отметил, что обошлось без пострадавших.

Ракетные удары по Украине

Россияне продолжают свой ракетный террор в отношении мирных украинцев. Только вчера под атаку оккупантов попали жители Днепра. Российские ракеты "Искандер" попали в многоэтажку и здание СБУ, которое уже давно не использовалось.

В результате российской атаки пострадали 9 гражданских, в том числе два подростка.

А несколькими днями раньше под ударом была Одесса. Тогда русские ракеты разрушили Спасо-Преображенский храм и повредили десятки домов в историческом центре города.

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ЗапорожьеВзрыв