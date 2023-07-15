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В ряде областей Украины объявили тревогу. Есть угроза ракетных ударов

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Суббота 15 июля 2023 22:07
В ряде областей Украины объявили тревогу. Есть угроза ракетных ударов Фото: В ряде областей Украины объявили тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ряде северных, восточных и центральных областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 22:35. Угроза миновала. В областях объявлен отбой тревоги.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что на востоке и севере существует угроза ракетных ударов.

В ряде областей Украины объявили тревогу. Есть угроза ракетных ударов

Взрывы в Запорожье

В Запорожье около 22:15 прогремели взрывы, сообщает "Суспільне".

Пуски ракет на Запорожскую область

Воздушные силы сообщают об пусках ракет на Запорожскую область. Жителей региона просят оставаться в укрытиях.

Российские обстрелы

Российские захватчики регулярно пытаются атаковать Украину при помощи ударных беспилотников и ракет. В частности, для своих ударов враг использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускает из истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удается сбивать такие ракеты при помощи зенитных ракетных комплексов Patriot. К примеру, в мае во время одной из таких атак было уничтожено сразу семь "Кинжалов".

Ранее авиационный эксперт, в комментарии РБК-Украина бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап назвал главные мифы о "Кинжалах".

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