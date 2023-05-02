В Запорожье прозвучал взрыв

Во вторник, 2 мая, в Запорожье раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал идти к ближайшим укрытиям и находиться там.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малышко также призвал людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
Напомним, что из-за обстрела Гуляйполя Запорожской области в понедельник, 1 мая, ранения получили четыре человека.
Российские военные сегодня ночью, 2 мая, из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.