В Запорожье раздался взрыв
Фото: В Запорожье раздался взрыв (GettyImages)
Во вторник, 18 апреля, в Запорожье раздался взрыв. Сейчас в Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал людей идти к ближайшим укрытиям и находиться там.
Напомним, что во вторник вечером, 18 апреля, в Херсоне раздались взрывы.
В селах между Токмаком и Васильевкой Запорожской области оккупанты ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться в Россию.
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