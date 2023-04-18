Во вторник, 18 апреля, в Запорожье раздался взрыв. Сейчас в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал людей идти к ближайшим укрытиям и находиться там.

"В Запорожье раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник вечером, 18 апреля, в Херсоне раздались взрывы.

В селах между Токмаком и Васильевкой Запорожской области оккупанты ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться в Россию.

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