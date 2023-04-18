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Оккупантам все тревожнее. В Запорожской области россияне призывают жителей эвакуироваться

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Запорожская область, Вторник 18 апреля 2023 19:45
Оккупантам все тревожнее. В Запорожской области россияне призывают жителей эвакуироваться Фото: в Запорожской области оккупанты призывают жителей эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В селах между Токмаком и Васильевкой Запорожской области оккупанты ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупантам на Запорожском направлении все тревожнее", - написал Федоров.

По его словам, в селах между Токмаком и Васильевкой оккупанты ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться.

Оккупантам все тревожнее. В Запорожской области россияне призывают жителей эвакуироваться

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Таким образом, они пытаются заставить людей эвакуироваться в Россию.

Также мы писали, что россияне в Запорожской области пытаются построить систему обороны. Они роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".

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