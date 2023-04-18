В Херсоне прогремели взрывы
Во вторник вечером, 18 апреля, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.
При этом на данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.
Обновлено (17:05)
В Херсоне опять прогремели взрывы. В области тревогу так и не объявили.
Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела один человек погиб, еще девять получили ранения.
Кроме того, утром оккупанты из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области. В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения, их доставили в больницу.
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