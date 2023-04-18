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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Вторник 18 апреля 2023 16:58
В Херсоне прогремели взрывы Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером, 18 апреля, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

При этом на данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

Обновлено (17:05)

В Херсоне опять прогремели взрывы. В области тревогу так и не объявили.

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела один человек погиб, еще девять получили ранения.

Кроме того, утром оккупанты из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области. В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения, их доставили в больницу.

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