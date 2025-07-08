В Запорожье раздались звуки взрывов: что известно

Обстрелы Запорожья

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье, используя дроны и ракеты.

Так, в ночь на 6 июля город и район были атаковали беспилотниками. В результате атаки были повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Также частично было разрушено здание частного предприятия.

Также мы писали, что из-за атаки дронов утром, 7 июля, в Запорожье пострадали минимум 10 человек.

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