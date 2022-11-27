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В Запорожье сообщили о взрывах

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Запорожье, Воскресенье 27 ноября 2022 08:39
В Запорожье сообщили о взрывах Фото: в Запорожье сообщили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье сегодня, 27 ноября, утром сообщили о взрывах. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, местные жители сообщают о серии взрывов в городе.

Между тем официальных комментариев по поводу причин пока не поступало.

Напомним, сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога, а в Кривом Роге власти сообщили о ракетной атаке на город.

В Запорожье сообщили о взрывах

Добавим, что этой ночью российские военные нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Обошлось без пострадавших.

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Запорожье Взрыв
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