В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место

Официальные источники пока не раскрывают деталей взрыва и не называют причин.

Местным жителям следует оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Проводить фото- и видеосъемку места чрезвычайного происшествия запрещено.

Стоит заметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Запорожской области.

Официальная информация об обстреле

Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что снова целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры.

"Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория", - добавил глава области.

Информация о пострадавших

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что российские террористы снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

"На месте прилета загорелся пожар. К большому сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется. Соответствующие службы уже работают", - добавил Куртев.

Секретарь горсовета уточнил, что на данный момент известно о двух пострадавших. Он добавил, что люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Обстрелы Запорожья

Вчера русские военные обстреляли территорию Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.

Сегодня стало известно, что из-за вчерашнего обстрела Запорожья на утро погибли уже три человека, еще 9 человек получили ранения.