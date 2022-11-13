В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В воскресенье, 13 ноября, в Запорожье прозвучали взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева , причиной взрывов, которые слышали жители города, была работа сил противовоздушной обороны.

Жителям Запорожья и области необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах в городе.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет, упала в одном из районов Запорожья.

Также мы писали, что в Запорожье 12 ноября проводили эвакуацию жителей Шевченковского района из-за удара российских оккупантов.

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