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В Запорожье прозвучали взрывы

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Запорожье, Понедельник 24 апреля 2023 02:59
В Запорожье прозвучали взрывы Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня ночью, 24 апреля, прозвучали взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент никакой официальной информации о причинах и последствиях взрывов в областном центре не сообщалось. Жителей города до окончания воздушной тревоги призывают оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Ранее мы писали, что за 22 апреля оккупанты совершили 70 артиллерийских обстрелов, 4 атаки из РСЗО и 4 с применением БПЛА по населенным пунктам в Запорожской области. Ранения получил один человек.

Как сообщалось, утром 18 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли Орехов Запорожской области.

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