За сутки РФ нанесла 70 ударов из артиллерии по Запорожской области: есть раненый
За минувшие сутки оккупанты совершили 70 артиллерийских обстрелов, 4 атаки из РСЗО и 4 с применением БПЛА по населенным пунктам в Запорожской области. Ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
В частности, по его словам, под ударом оказались Ольговское, Новоданиловка, Каменское, Гуляйпольское и еще 14 сел и городов.
"К сожалению, кроме разрушений гражданских объектов в Степногорске есть пострадавший - 56-летний мужчина получил ранения во время артиллерийских обстрелов", - рассказал он.
Как сообщалось, начиная утром вторника, 18 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли Орехов Запорожской области.
Напомним, вечером 16 апреля военные РФ в очередной раз обстреляли территории Запорожской области. Под обстрелом оказались дачные дома, выбиты стекла, разбиты фасады, машины. До этого в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
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