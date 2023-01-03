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Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: в ОВА рассказали о пожаре и пострадавшем

Фото: В Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером, 3 января, в Запорожье прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В то же время местные жители информируют, что в городе перед тревогой было слышно четыре взрыва.

"Слышали их в нескольких районах Запорожья", - пишут местные Telegram-каналы.

Обновлено (23:23)

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что враг атаковал ракетами окрестности города.

"В результате "прилета" на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен", - указал чиновник.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, сегодня вечером также взрывы прогремели в Херсоне.

Кроме того, за минувшие сутки российские оккупанты 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.

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