Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: в ОВА рассказали о пожаре и пострадавшем

Во вторник вечером, 3 января, в Запорожье прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В то же время местные жители информируют, что в городе перед тревогой было слышно четыре взрыва.
"Слышали их в нескольких районах Запорожья", - пишут местные Telegram-каналы.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что враг атаковал ракетами окрестности города.
"В результате "прилета" на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен", - указал чиновник.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.
Напомним, сегодня вечером также взрывы прогремели в Херсоне.
Кроме того, за минувшие сутки российские оккупанты 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.
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