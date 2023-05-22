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В Запорожье прозвучала серия взрывов

Фото: в Запорожье прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня ночью, 22 мая, прозвучала серия громких взрывов, в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов пока ничего не сообщается. Жителей области до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Удары армии РФ по Запорожью и области

Российские войска регулярно наносят ракетные удары по Запорожью, прифронтовые населенные пункты области поддаются обстрелам из РСЗО, артиллерии и авиации.

Так, 18 мая российские военные обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 90 ударов с артиллерии, РСЗО и авиации. В частности, во время атаки Гуляйполя и Степногорска три человека были ранены, одна женщина погибла.

Также мы писали, что оккупанты 16 мая вели хаотичный обстрел по Запорожской области. В результате чего три человека получили ранения. Двумя днями ранее военные РФ также атаковали территории Запорожской области. В результате атаки ранены четыре человека, среди них ребенок.

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