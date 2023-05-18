Россияне обстреляли Степногорск и Гуляйполе Запорожской области: трое раненых и погибший

Российские военные обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 90 ударов с артиллерии, РСЗО и авиации. В частности, во время атаки Гуляйполя и Степногорска три человека были ранены, одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"К сожалению, 68-летняя жительница Гуляйполя погибла от полученных травм при обстреле", - рассказал он.

Кроме того, в Степногорске во время вражеских атак ранения получили трое - мужчины 44, 51 и 70 лет.

"Их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказывают всю необходимую помощь", - добавил Малашко.

Как сообщалось, российские войска 16 мая вели хаотичный обстрел по Запорожской области. В результате чего три человека получили ранения.

Напомним, российские оккупанты из-за непогоды увеличивают количество обстрелов Луганской области из артиллерии. Также увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.