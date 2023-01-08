Враг за сутки несколько раз ударил по Запорожской области: разрушены жилые дома
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли полтора десятка населенных пунктов Запорожской области. Вследствие атак поступили сообщения о разрушении домов и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.
"Поступило 6 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России", - говорится в сообщении.
Тем временем начальник Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что этой ночью оккупанты атаковали окрестности Запорожья кассетными боеприпасами. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения.
Фото: последствия обстрелов Запорожья (t.me/starukhofficial)
Напомним, во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прогремела серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".
Также стало известно, что россияне во время "перемирия" обстреляли миссию ООН в Запорожской области.
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