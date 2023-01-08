Враг за сутки несколько раз ударил по Запорожской области: разрушены жилые дома

Фото: враг за сутки несколько раз ударил по Запорожской области (ВоенТВ)

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли полтора десятка населенных пунктов Запорожской области. Вследствие атак поступили сообщения о разрушении домов и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.