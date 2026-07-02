В Запорожье прилет по терминалу "Новой почты" (первые фото)

Около 12:00 глава ОВА предупредил горожан об угрозе ударных беспилотников в регионе.

Через полчаса Иван Федоров подтвердил, что над Запорожьем поднимается дым после российской атаки.

"Дым, который видят запорожцы - это вражеская атака по городу. Поврежден терминал логистической компании", - рассказал он и показал первое фото.

РФ атаковала терминал "Новой Почты" в Запорожье 2 июля (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

По словам Ивана Федорова, в результате нового удара врага никто не пострадал. Однако он опубликовал новое фото, на котором видны масштабы повреждения терминала "НП".

РФ атаковала терминал "Новой Почты" в Запорожье 2 июля (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

Руководитель "Новой почты" Евгений Тафийчук также подтвердил факт атаки.

"Несколько минут назад реактивный шахед попал в наш сортировочный центр в Запорожье. Самое главное - все наши сотрудники находились в укрытиях и не пострадали", - рассказал он.

На этом фоне он заявил, что постоянные атаки России не остановят работу "Новой почты". Тафийчук также добавил, что компания запускает ночную доставку и ночной забор посылок из почтаматов, несмотря на вражеские обстрелы.