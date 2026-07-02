RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В Запорожье прилет по терминалу "Новой почты" (первые фото)

14:57 02.07.2026 Чт
2 мин
Федоров уже рассказал о последствиях российской атаки
aimg Юлия Капитонова
Фото: в Запорожье снова атакована "Новая почта" (t.me/ivan_fedorov_zp)

2 июля российские войска атаковали еще один терминал логистической компании "Новая почта". Громкие взрывы гремели в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и заявление руководителя "Новой почты" Евгения Тафийчука.

Около 12:00 глава ОВА предупредил горожан об угрозе ударных беспилотников в регионе.

Через полчаса Иван Федоров подтвердил, что над Запорожьем поднимается дым после российской атаки.

"Дым, который видят запорожцы - это вражеская атака по городу. Поврежден терминал логистической компании", - рассказал он и показал первое фото.

РФ атаковала терминал "Новой Почты" в Запорожье 2 июля (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

По словам Ивана Федорова, в результате нового удара врага никто не пострадал. Однако он опубликовал новое фото, на котором видны масштабы повреждения терминала "НП".

РФ атаковала терминал "Новой Почты" в Запорожье 2 июля (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

Руководитель "Новой почты" Евгений Тафийчук также подтвердил факт атаки.

"Несколько минут назад реактивный шахед попал в наш сортировочный центр в Запорожье. Самое главное - все наши сотрудники находились в укрытиях и не пострадали", - рассказал он.

На этом фоне он заявил, что постоянные атаки России не остановят работу "Новой почты". Тафийчук также добавил, что компания запускает ночную доставку и ночной забор посылок из почтаматов, несмотря на вражеские обстрелы.

Напомним, 2 июля армия РФ ударила КАБами по Днепровщине: погиб ребенок, пострадала целая семья.

Как сообщало ранее РБК-Украина, ночью 1 июля Россия атаковала дронами Днепропетровскую область. Под удар попали сразу пять АЗС.

Также известно, что в Запорожье удар российских реактивных дронов повредил филиал мясокомбината "Юбилейный".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: