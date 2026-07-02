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Россия ударила реактивными дронами по мясокомбинату в Запорожье, вспыхнул пожар

13:39 02.07.2026 Чт
1 мин
Избежать пострадавших и жертв помогло счастливое совпадение
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила реактивными дронами по мясокомбинату в Запорожье, вспыхнул пожар Иллюстративное фото: спасатели тушили пожар на предприятии всю ночь (Getty Images)
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В Запорожье из-за атаки российских реактивных дронов поврежден филиал мясокомбината "Юбилейный". Предприятие временно приостановило свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ЗаБор".

Российские оккупанты ударили по территории предприятия накануне около 19:30. В результате прилетов вспыхнул масштабный пожар, который спасатели тушили до утра из-за постоянных повторных возгораний.

Удар уничтожил и повредил складские и офисные помещения мясокомбината. Сейчас на месте работают специалисты, которые ликвидируют последствия обстрела и подсчитывают сумму нанесенного ущерба.

По словам руководителя запорожского филиала Максима Рака, человеческих жертв удалось избежать только по счастливому стечению обстоятельств - в это время как раз проходила пересмена персонала.

В момент попадания беспилотников на территории предприятия находились только охранники, они не пострадали.

Напомним, россияне 30 июня массированно ударили по Запорожью авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 15 получили ранения.

Перед этим, 29 июня, российские войска ударили по маршрутке и автобусу в городе. В результате пострадали семь человек, среди них два ребенка.

Отметим, ГУР Минобороны недавно предупреждал о том, что войскам РФ приказали активизировать удары дронами по гражданским объектам в Запорожье.

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