Целая семья пострадала от удара КАБами по Днепропетровщине, погибла 7-летняя девочка
В четверг, 2 июля, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Днепропетровской области. В результате обстрела пострадала целая семья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
"Россияне убили 7-летнюю девочку и ранили еще четырех человек, среди них - ребенок. Враг нанес удар КАБ по Богиновской громаде Синельниковского района", - говорится в его заявлении.
Ганжа отметил, что в результате вражеского удара пострадала целая семья. 11-летнюю девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Кроме того, были госпитализированы и трое взрослых, двое из которых - в тяжелом состоянии.
Напомним, в ночь на сегодня оккупанты совершили новую массированную атаку на Украину - основной удар пришелся на Киев.
Враг применил ракеты разных типов, а также сотни беспилотников. Всего зафиксировали 570 средств воздушного нападения: 496 дронов-камикадзе и 74 разных ракеты.
В результате обстрела зафиксированы масштабные разрушения в семи районах Киева, на более чем 30 локациях во всех районах столицы есть повреждения. Также произошли прямые попадания в жилые дома.
Отметим, в Запорожье удар российских реактивных дронов повредил филиал мясокомбината "Юбилейный", предприятие остановило работу. Избежать жертв помогло счастливое совпадение.
Кроме того, в ночь на 1 июля россияне ударили беспилотниками по Днепропетровщине, было повреждено пять АЗС. В результате обстрела погибла одна женщина, еще трое получили ранения.