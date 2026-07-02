Целая семья пострадала от удара КАБами по Днепропетровщине, погибла 7-летняя девочка

В четверг, 2 июля, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Днепропетровской области. В результате обстрела пострадала целая семья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Россияне убили 7-летнюю девочку и ранили еще четырех человек, среди них - ребенок. Враг нанес удар КАБ по Богиновской громаде Синельниковского района", - говорится в его заявлении.

Ганжа отметил, что в результате вражеского удара пострадала целая семья. 11-летнюю девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, были госпитализированы и трое взрослых, двое из которых - в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на сегодня оккупанты совершили новую массированную атаку на Украину - основной удар пришелся на Киев.

Враг применил ракеты разных типов, а также сотни беспилотников. Всего зафиксировали 570 средств воздушного нападения: 496 дронов-камикадзе и 74 разных ракеты.

В результате обстрела зафиксированы масштабные разрушения в семи районах Киева, на более чем 30 локациях во всех районах столицы есть повреждения. Также произошли прямые попадания в жилые дома.