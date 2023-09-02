В Кривом Роге раздаются взрывы, в области объявлена воздушная тревога
В Кривом Роге раздаются звуки, похожие на взрывы. В Днепропетровской области было объявлено о воздушной тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Первый городской. Кривой Рог".
"В Кривом Роге слышны звуки, похожие на взрывы! В городе раздается воздушная тревога. Ничего не фотографируем и находимся в укрытии! Берегите себя", - пишет канал.
Стоит добавить, что украинские официальные лица пока никак не комментировали ситуацию. В то же время в Днепропетровской области в 11:15 было объявлено о воздушной тревоге.
Подробности позже
"По поводу взрывов. Все нормально. Конкретика позже", - написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
Работа ППО
"Отработало ППО. Успешно. Цель поражена. Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю - что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги", - отметил Вилкул.
Фото: карта воздушных тревог
Ситуация в Днепропетровской области
Российские оккупанты чуть ли не ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. Для ударов российские террористы используют тяжелую артиллерию. В частности часто наносят ущерб домам и инфраструктуре.
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