Удар дронами по Запорожью: число пострадавших существенно возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он сообщил, что количество пострадавших возросло до 14 человек, среди них десять мужчин и четыре женщины.

"Девять из них сейчас в больницах. Пятеро получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Федоров также обнародовал фото пострадавших и жилого дома, куда попал БпЛА.

Фото: последствия дроновой атаки РФ по Запорожью (https://t.me/ivan_fedorov_zp)