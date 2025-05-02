Удар дронами по Запорожью: число пострадавших существенно возросло
В Запорожье стремительно растет количество пострадавших из-за российской атаки ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Он сообщил, что количество пострадавших возросло до 14 человек, среди них десять мужчин и четыре женщины.
"Девять из них сейчас в больницах. Пятеро получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.
Федоров также обнародовал фото пострадавших и жилого дома, куда попал БпЛА.
Фото: последствия дроновой атаки РФ по Запорожью (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Дроновая атака РФ по Запорожью
Вечером 1 мая российские террористы массированно атаковали ударными дронами Запорожье. По городу нанесли не менее 10 ударов.
Вражеские БпЛА повредили объекты инфраструктуры и жилой дом. Сначала сообщалось о четырех, а впоследствии - о восьми раненых в результате атаки.
Также была информация о погибшем мужчине, но она не подтвердилась.
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