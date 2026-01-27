В Запорожье подросток устроил стрельбу во дворе дома, ранив себя

Днем вторника, 27 января, в Запорожье произошла стрельба. Предварительно, подросток произвел несколько выстрелов во дворе дома и ранил себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.
Сегодня в СМИ распространилось видео со стрельбой на улицах Запорожья. Сообщалось также и о раненых и то, что стрелок стрелял в себя.
По предварительной информации, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Подросток 2010 года рождения из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух.
После этого он упал и по собственной неосторожности получил ранения в результате еще одного выстрела.
Парня госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства инцидента, в частности происхождение оружия. Также решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Недавно стало известно об инциденте в одной из столичных школ, где ученик с ножом напал на учительницу и своего одноклассника.
Как сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис, в результате нападения пострадали педагог и школьник. Им оказывают необходимую домедицинскую помощь.
Позже РБК-Украина опубликовало эксклюзивное фото подростка, причастного к нападению. По предварительным данным, парню 15 лет, он родился в 2011 году.