В Запорожье подросток устроил стрельбу во дворе дома, ранив себя

Иллюстративное фото: в Запорожье подросток устроил стрельбу во дворе дома (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 27 января, в Запорожье произошла стрельба. Предварительно, подросток произвел несколько выстрелов во дворе дома и ранил себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилось видео со стрельбой на улицах Запорожья. Сообщалось также и о раненых и то, что стрелок стрелял в себя.

Что говорят в полиции

По предварительной информации, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Подросток 2010 года рождения из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух.

После этого он упал и по собственной неосторожности получил ранения в результате еще одного выстрела.

Парня госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства инцидента, в частности происхождение оружия. Также решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Нападение в школе Киева

Недавно стало известно об инциденте в одной из столичных школ, где ученик с ножом напал на учительницу и своего одноклассника.

Как сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис, в результате нападения пострадали педагог и школьник. Им оказывают необходимую домедицинскую помощь.

Позже РБК-Украина опубликовало эксклюзивное фото подростка, причастного к нападению. По предварительным данным, парню 15 лет, он родился в 2011 году.

