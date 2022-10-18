Оккупанты ночью атаковали дронами Запорожье: названы последствия ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

Так, в результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Еще

одна ракета попала в складские помещения в одном из районов города.

В обоих случаях пострадавших нет.

"Оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", - отметил Старух.