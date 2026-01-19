RU

В Запорожье мать и дочь выпали с 9-го этажа. Ребенка, вероятно, выбросила женщина

Полиция расследует детали дела (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Запорожье правоохранители выясняют обстоятельства падения женщины и ребенка из окна многоэтажки. Обоих пострадавших госпитализировали, на месте работают следователи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Запорожской области в Telegram.

Что произошло

Инцидент произошел в одном из жилых домов Александровского района города. По предварительным данным, женщина выбросила из окна квартиры на 9-м этаже свою восьмилетнюю дочь, после чего прыгнула сама.

Сообщение в полицию

Как сообщили правоохранители, сообщение о происшествии поступило в 09:39 от медиков экстренной помощи, которые прибыли на вызов.

Состояние пострадавших

Женщину и ребенка доставили в медицинское учреждение, им оказывают необходимую помощь. Они в тяжелом состоянии.

"Сочетанная травма (у девочки, - Ред.), тупая травма живота и грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом левого плеча, ушиб мягких тканей левой конечности, переохлаждение. Ребенок сейчас в операционной, проводятся оперативные вмешательства", - рассказала директор больницы Ирина Кулеш в комментарии "Суспільному".

Мать девочки госпитализировали с множественными травмами, ее состояние также тяжелое, на момент записи комментария она находилась в операционной для стабилизации состояния.

Что говорят правоохранители

На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Решается вопрос правовой квалификации инцидента, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Одессе полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка. По предварительным данным, роженица выбросила младенца из окна пятого этажа.

Читайте также о том, что в Харькове летом произошло чрезвычайное происшествие - из окна пятого этажа дома выпала 3-летняя девочка. Она оказалась на кондиционере четвертого этажа, поэтому не получила значительных травм.

