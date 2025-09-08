В Одессе девушка родила в общежитии и выбросила младенца из окна: ребенок погиб

В Одессе полиция расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка. По предварительным данным, роженица выбросила младенца из окна пятого этажа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе Нацполиции подтвердили, что правоохранители выясняют обстоятельства смерти новорожденного ребенка.

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Одессе девушка родила в общежитии и выбросила младенца с пятого этажа.

Трагические случаи с детьми в Украине

Напомним, в июне 2025 года в Одессе роженица заявила о ненадлежащей медицинской помощи со стороны врачей роддома, что, по ее словам, привело к смерти ее дочери.

Ранее во Львове мать выбросила из окна многоэтажки двухлетнего ребенка. Малышка погибла от полученных травм, а позже выяснилось, что женщина психически нездорова.

А вот в Ивано-Франковской области родители обвиняют врачей в смерти своего новорожденного ребенка.

Медики утверждают, что ребенок родился мертвым, а попытки реанимировать его оказались тщетными. Родители уверяют, что им даже не пытались ничего объяснить.

По словам главного врача, внутреннее служебное расследование не выявило халатности во время родов со стороны подчиненных.